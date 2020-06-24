لماذا تقوم تايلاند بتعقيم القردة؟

المصدر: د ب أ

طرحت تايلاند خطة لتقليص عدد القردة التي تسبب دمارا في مدينة شمال شرق بانكوك وذلك عن طريق تعقيمها.

وتهدف إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النباتات إلى تعقيم 500 على الأقل من القردة، التي تعيش في منطقة لوبوري الحضرية، بحلول نهاية العام.

وتضم منطقة "لوبوري" ، الواقعة على بعد حوالي 140 كيلومترا شمال شرق بانكوك، عشرات الآلاف من القردة، التي دأبت على التجول هناك.

وقالت الإدارة إن دراسة أجريت بين السكان المحليين في المدينة كشفت أنهم سئموا من القردة ويودون أن يتم جمعها وإطلاقها في الغابة.

وأضافت الإدارة أن القردة تتوطن في المدن ولن تبقى على قيد الحياة في مناطق الغابات.

بالتالي يخطط المسؤولون للإمساك بالقردة وتعقيمها، مما يقلص عددها بشكل كبير.

يذكر أن آلاف القردة من ثلاث فصائل بدأت في مارس الماضي شجارا واسعا في مدينة لوبوري وسط البلاد.

وكانت السلطات التايلاندية قد تعاملت مع العدد الكبير من القردة في المناطق الحضرية بتعقيمها في العديد من المناسبات السابقة.

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