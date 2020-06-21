عمل فني تكريماً لفنان ياباني مغدور عبر حقل أرز

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ظهر أخيراً، في حقل أرز بولاية شيزوكا باليابان، عمل فني يمثل الرسمة الأخيرة في كتاب رسومات أبدعها فنان الرسوم المتحركة يوري أومورا، قبل أن يقتل في 18 يوليو 2019 بحادث حرق متعمد استهدف شركة كيوتو للرسوم المتحركة.

وقد تم إبداع العمل تكريماً للفنان الشاب الذي توفي بعمر يناهز 23 سنة، وكان بين 36 شخصاً قتلوا في الحريق، وفقاً لصحيفة «أساهي شينبون».

ويمكن تبيان العمل الفني بوضوح وسط حقل الأرز الذي كان يقصده الفنان مع أسرته لمشاهدة أعمال فنية أخرى تتم عبر الحقول.

ووفقاً لمنظمي التكريم، تم إنشاء العمل الفني بوساطة 10 أنواع من نباتات الأرز، التي زرع بعضها والداه. أما الهدف من ذلك، فهو إبقاء أعمال الفنان حية في الذاكرة، وذلك قبل شهر واحد فقط من الذكرى السنوية للحادثة في 18 يوليو المقبل.

وكان الفنان طالباً جامعياً عندما أبدع تلك الرسمة الأخيرة التي تظهر بطل القصة مجتمعاً مع والديه بعد عودته من مغامرة. الرسمة ستترك في الحقل حتى 16 أغسطس المقبل، وقد تم بناء منصة خاصة للمراقبة حتى يتمكن الناس من مشاهدة الصورة من أعلى.

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