ظهور نتيجة الفحص الجديد للفنانة رجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى في مدينة الإسماعيلية بمصر أن نتيجة الفحص الجديد للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، جاء إيجابياً لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف المصدر الطبي، أن الفنانة رجاء الجداوى، تأثرت نفسيًا بظهور نتيجة التحليل الثالث خاصة وأنها تتواجد بالعزل الصحى منذ 27 يومًا حتى الآن ، فيما طالبت أسرتها محبيها بالدعاء لها .

وأكد المصدر الطبي، أن الفنانة رجاء الجداوي، ما زالت على "جهاز CPAP"، داخل العناية المركزة للمستشفى، ودرجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميًا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقريين، مشيرًا إلى أن حالتها النفسية السيئة هى سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.

وتابع المصدر الطبي، بحسب اليوم السابع ، أن نتيجة الفحص الخاص بفيروس كورونا، للفنانة رجاء الجداوى، ليس مهما طالما ما زالت فى الرعاية المركزة، مشيرًا إلى أنه حال ظهور أي فحص سلبي لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك فى خروجها من العزل الصحى، لأنها تعانى من مشاكل فى التنفس، ومن الصعب الاستغناء عن جهاز CPAP في الوقت الحالي.

اقرأ ايضاً:

ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة نادرة تجمعها بوالدتها

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز