ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة نادرة تجمعها بوالدتها

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورة نادرة لها رفقة والدتها، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وعلقت أميرة، على الصورة التي ظهرت خلالها وهي طفلة ووالدتها تداعبها: "يا رب".

وكانت أميرة، أكدت إن الحالة الصحية لوالدتها لم تشهد أي تطور، وما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا منذ فترة، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتتلقى هناك الرعاية الطبية اللازمة.

وجاء نشر ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورا لها مع والدتها، كمحاولة منها ليس فقط لاسترجاع الذكريات الجميلة، بل ولبث الأمل في شفائها من فيروس كورونا، بعد قضائها فترة كبيرة قيد العلاج.

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