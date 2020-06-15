البحث عن صاحب سبائك ذهب وُجدت في قطار

المصدر: د ب أ

يبحث مسؤولون سويسريون عن الشخص الذي ترك عدة كيلوغرامات من الذهب في أحد القطارات في الخريف الماضي.

وذكرت وكالة أنباء "كيستون- إس دي أيه" أمس الأحد نقلا عن منشور في أحدى مقاطعات سويسرا أن المالك أمامه خمس سنوات لاستعادة الذهب من مكتب المدعي العام في لوسيرن.

وذكر المنشور أن ذلك الذهب تبلغ قيمته 170 ألف يورو (191 ألف دولار). ويعني ذلك أنه يتراوح وزنه بين 3.4 إلى 3.8 كيلوغرامات، استنادا لأسعار الذهب.

وكان قد تم العثور عليه في الأصل في أكتوبر عام 2019 في عربة قطار على الخط بين سان جالين ولوسيرن.

وعلى الرغم من جهود المسؤولين، لم يتم العثور على مالك الذهب حتى الآن.



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