بالفيديو.. الكمامة المتوهجة

المصدر: البيان الإلكتروني



انطلق الثلاثاء الماضي بمدينة قوانغتشو الصينية معرض تجاري دولي لمستلزمات مكافحة العدوى بالفيروس التاجي الجديد، ويستمر لمدة 10 أيام.

يشارك في المعرض 600 شركة من الصين وخارجها، ومن ضمن المعروضات التي لفتت زوار المعرض الروبوت الذي يتحقق من وجود شخص مصاب بالحمى، ونظام مراقبة يجمع بين قياس درجة الحرارة وتكنولوجيا التعرف إلى الوجه.

كما ستعرض بعض الشركات المنتجة للكمامات كمامة فريدة من نوعها يتوهج سطحها باللونين الأحمر أو الأزرق.

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