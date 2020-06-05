فيديو.. الكلمات المؤثرة لابنة جورج فلويد

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

قالت جيانا، ابنة جورج فلويد، الذي خنقه ضابط شرطة أثناء اعتقاله، في مقطع فيديو نشرته على موقع انستغرام خلال مشاركتها في مظاهرة: "والدي غير العالم".

وكررت جانا (6 سنوات)، وهي جالسة على كتفي أحد أصدقاء والدها، مرتين في الفيديو، الذي تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي انستغرام، عبارة: "والدي غير العالم".

يذكر أن وفاة جورج فلويد على يد ضابط شرطة في مينيابوليس في 25 مايو أثارت غضبًا عارما عبر الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

"جيانا لم يعد لها أب"

يوم الثلاثاء الماضي، قدمت روكسي واشنطن، والدة الطفلة جيانا، شهادة مؤثرة خلال مؤتمر صحفي في مينيابوليس، قالت فيه: "أريد أن يعرف الجميع ما أخذه ضباط الشرطة مني"، مضيفة: "جيانا لم يعد لها أب. لن يراها تكبر أبدًا، ولن يحضر احتفال تخرجها.. ولن يتأبط ذراعها ليوصلها إلى زوجها"، وفق صحيفة (لوباريزيان).

وقد تم مساء الأربعاء، توجيه تهمة القتل لأربعة من ضباط الشرطة المتورطين في وفاة جورج فلويد، حيث أصبح ديريك شوفين؛ الشرطي الذي وضع ركبته لأكثر من ثماني دقائق على عنق هذا الأمريكي الأفريقي البالغ من العمر 46 عامًا، متهما الآن بـ "القتل العمد"، بعد أن وجهت له تهمة القتل بالخطأ.

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