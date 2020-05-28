لم يأكل أو يشرب منذ سن الـ 11.. وفاة "يوغي" هندي عن 90 عاماً

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

كان براهلاد جاني (90 عامًا) موضوعًا للعديد من الدراسات العلمية للتحقق من ادعاءاته، لكن من الوصول إلى نتائج يقينية.

لكن براهلاد غادر مع أسراره، حيث صرح جاره لوكالة فرانس برس ان براهلاد جاني، وهو يوغي هندي معروف في جميع أنحاء العالم بادعاء أنه لم يأكل أو يشرب لمدة 80 عاما، توفي أول الثلاثاء عن 90 عاما، والذي كانت ادعاءاته موضوع دراسات طبية، وكذلك رافقها العديد من الشكوك أيضاً.

ينحدر الزاهد براهلاد جاني ذو اللحية الطويلة وحلقة أنف مثل إلهة هندوسية، من قرية تشرادا الصغيرة في ولاية جوجارات (غرب الهند)، وادعى أنه لم يشرب الماء أو تناول الطعام منذ سن 11 سنة.

وقال جاره شيتال تشودري: "لقد مات براهلاد صباح الثلاثاء في منزله"، وأضاف: "تم نقله إلى المستشفى بعد منتصف الليل، ولكن الأطباء أعلنوا عن وفاته بمجرد وصوله إلى المستشفى".

وادعى جاني أن إلهة أرضعته في طفولتها، الأمر الذي منحه سلطات خاصة. وصرح لوكالة فرانس برس في العام 2003 "أتلقى إكسير الحياة من خلال ثقب في حنكي، ما يسمح لي بالعيش بدون طعام وماء".

لا يمكن التحقق مما إذا كان اليوغي قد استهلك بالفعل أي طعام أو ماء خلال كل هذه العقود، أما الأطباء، فيؤكدون أنه لا يمكن حتى التفكير في أن جسم الإنسان يمكن أن يتحمل مثل هذا الصيام الطويل.

"الظاهرة اللغز"

زهده، الذي قاده إلى خلق مجتمع صغير من المؤمنين به، جذب انتباه العلماء، حيث قامت فرق طبية هندية بإخضاعه للدراسة مرتين عامي 2003 و 2010.

وأذهل جاني خلال الدراسة الثانية، التي أخضع فيها للمراقبة المستمرة بالكاميرات، حيث احتجز من دون أكل أو شرب، ومن دون قضاء حاجاته الطبيعية، لمدة أسبوعين، الأطباء المسؤولين عن مراقبته.

وقال طبيب أعصاب من فريق الدراسة يومها: "هذه الظاهرة ستبقى لغزا"، بحسب "لوباريزيان".

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