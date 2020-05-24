بالفيديو.. حبات برد وأعاصير تلحق أضراراً بشمال تكساس

المصدر: د ب أ

قال مسؤولون أمريكيون أمس السبت إن العواصف، التي تحمل حبات برد كبيرة ورياحًا مدمرة، بما في ذلك أعاصير، تسببت في أضرار جسيمة لأجزاء من شمال تكساس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن بلدة بووي، التي تقع على بعد حوالي 105 كيلومترات شمال غرب فورت وورث، تعرضت لإعصار قوي مساء الجمعة.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أمس السبت أن فريق متابعة الطقس استخلص من أنماط الضرر إلى أن الإعصار كانت تصاحبه رياح تقدر سرعتها بنحو 153 كيلومترًا في الساعة.

وقالت عمدة المدينة جلين بوريس لموقع "بووي نيوز" الإخباري إن العاصفة ألحقت أضرارا بما لا يقل عن 50 شركة تجارية والعديد من المنازل في البلدة التي يزيد عدد سكانها على 5 الاف نسمة.

وقال بيان للشرطة إنه لم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو إصابات خطيرة.

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