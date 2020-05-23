يستضيفهم في رحلة صيد ثم يبيدهم وهو في حالة سكر

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

اندلع شجار بين بعض المصطافين وصاحب الموقع الذي استضافهم، حيث كان الأخير مخمورا للغاية لحظة ارتكاب جريمته.

ففي جريمة يقل مثلها في الجمهورية السوفيتية السابقة، قالت الشرطة أمس الجمعة أن سبعة رجال ذهبوا للصيد قتلوا برصاص رفيق مخمور في قرية بوسط أوكرانيا.

وكتب نائب وزير الداخلية، أنطون جيراتشتشينكو على فيسبوك أن مجموعة من ثمانية أصدقاء أتوا من كييف في اليوم السابق للجريمة إلى قرية في منطقة جيتومير للقيام برحلة صيد في بحيرة محلية.

وأضاف: بعد أمسية سكر، اندلع شجار بين بعض المصطافين وصاحب الموقع الذي استضافهم، وهو رجل يبلغ من العمر 58 عامًا، ففتح الأخير النار، وقتل شخصين تشاجرا معه ثم خمسة آخرين كانوا ينامون في سقيفة مجاورة.

وتمكن عضو واحد فقط من المجموعة من الفرار، واتصل بالشرطة التي اعتقلت القاتل، الذي سوف يخضع لاختبارات نفسية.

بحسب نائب الوزير، فإن المجرم سيواجه عقوية السجن مدى الحياة.

سبب النزاع لم يعرف بعد، وكل ما نقلته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن الحادث نقلا عن الشرطة الإقليمية، هو أن المتوفيين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا، وهم من العسكريين الذين قاتلوا في الماضي ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن الاستهلاك المفرط للكحول ظاهرة منتشرة في أوكرانيا، وكذلك أعمال العنف في حالة سكر، إلا أن حالات إطلاق النار الجماعي نادرة للغاية وهذه الحادثة هي من بين الأكثر فتكًا منذ استقلال البلاد في العام 1991.

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