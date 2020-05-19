إيلون موسك يقترح إطلاق 10 آلاف صاروخ إلى المريخ لخلق ظروف ملائمة للحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون موسك أن سكان الأرض بمقدورهم إطلاق 10 آلاف صاروخ إلى المريخ لإجراء انفجارات نووية حرارية في قطبيه وخلق ظروف ملائمة للحياة الأرضية هناك.

أفاد بذلك، أيلون موسك، في مدونته على تويتر معلقا على تصريح أدلى به المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، ألكسندر بلوشينكو، بوكالة "تاس" حيث قال إن تغيير المناخ في المريخ يتطلب إطلاق 10 آلاف صاروخ فضائي إلى الكوكب الأحمر.

وكان إيلون موسك قد اقترح في وقت سابق بإجراء سلسلة من الانفجارات النووية الحرارية في قطبي المريخ. ويرى موسك أن ذلك سيؤدي إلى تبخر غاز ثاني أكسيد الكربون المتجمد الذي يشكل القبعة الجليدية في كل من قطبي الكوكب الأحمر، وفقا لروسيا اليوم.

أما الغاز المتبخر فسيجعل الغلاف الجوي للمريخ أكثر كثافة وسيخلق ظاهرة الاحتباس الحراري، ما سيؤدي إلى رفع درجة الحرارة على سطح الكوكب.

فيما قال، ألكسندر بلوشينكو، ردا على ذلك أن الانفجارات النووية الحرارية في قطبي المريخ ستتطلب إطلاق 10 آلاف صاروخ فائق الثقل من الأرض، الأمر الذي لن يكفي، حسب الخبير الروسي، لتغيير المناخ في الكوكب الأحمر.

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