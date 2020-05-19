(فيديو) من إلهام كورونا.. "التباعد الاجتماعي" أشكال وأنماط

المصدر: البيان الإلكتروني

فرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، أو بالأحرى كل ماله علاقة بالوقاية من فيروس كورونا، الذي يفتك بالعالم، سلوكيات قد يصعب تصنيفها في خانة الذكاء أم الاستهتار وحب الظهور.

فأحد المقاهي في ألمانيا وجد طريقة مبتكرة ومرحة لتشجيع الابتعاد الاجتماعي، حيث يجبر الزبائن على ارتداء قبعات تعلوها أوتاد طولا وعرضا لا تسمح بالاقتراب.

أما مطعم في ولاية ماريلاند، فابتكر طاولة متحركة محاطة بإطارات ضخمة للتأكد من بقاء العملاء على بُعد 6 أقدام.

وفي مرسيليا الفرنسية اهتدت إحدى المدارس إلى إلباس تلاميذتها مآزر بدائرات مغلظة في الأسفل.

وأخيراً، وضع مطعم بسيدني قواطع صور من الورق المقوى على طاولاته لجعل العملاء الوحيدين يشعرون بتفاعل اجتماعي ووحدة أقل.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز