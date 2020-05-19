(فيديو) من إلهام كورونا.. "التباعد الاجتماعي" أشكال وأنماط

فرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، أو بالأحرى كل ماله علاقة بالوقاية من فيروس كورونا، الذي يفتك بالعالم، سلوكيات قد يصعب تصنيفها في خانة الذكاء أم الاستهتار وحب الظهور.
فأحد المقاهي في ألمانيا وجد طريقة مبتكرة ومرحة لتشجيع الابتعاد الاجتماعي، حيث يجبر الزبائن على ارتداء قبعات تعلوها أوتاد طولا وعرضا لا تسمح بالاقتراب.
(فيديو) من إلهام كورونا.. "التباعد الاجتماعي" أشكال وأنماطhttps://t.co/L5x6R9X07D— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2020
#الجميع_مسؤول
#كوفيد19
#Covid_19
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iDOwbvkJr7
أما مطعم في ولاية ماريلاند، فابتكر طاولة متحركة محاطة بإطارات ضخمة للتأكد من بقاء العملاء على بُعد 6 أقدام.
(فيديو) من إلهام كورونا.. "التباعد الاجتماعي" أشكال وأنماطhttps://t.co/L5x6R9X07D— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2020
#الجميع_مسؤول
#كوفيد19
#Covid_19
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FYX8Zk4I5K
وفي مرسيليا الفرنسية اهتدت إحدى المدارس إلى إلباس تلاميذتها مآزر بدائرات مغلظة في الأسفل.
(فيديو) من إلهام كورونا.. "التباعد الاجتماعي" أشكال وأنماطhttps://t.co/L5x6R9X07D— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2020
#الجميع_مسؤول
#كوفيد19
#Covid_19
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/M3yHN30lY7
وأخيراً، وضع مطعم بسيدني قواطع صور من الورق المقوى على طاولاته لجعل العملاء الوحيدين يشعرون بتفاعل اجتماعي ووحدة أقل.
(فيديو) من إلهام كورونا.. "التباعد الاجتماعي" أشكال وأنماطhttps://t.co/L5x6R9X07D— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 19, 2020
#الجميع_مسؤول
#كوفيد19
#Covid_19
#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/dfpHe4nVXP