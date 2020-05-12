الشرطة تستجوب أول مصاب بكورونا في فيجي

المصدر: د ب أ

استجوبت شرطة فيجي أول مريض مصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بشأن تفاصيل قدمها لمسؤولي الصحة.

وكان الرجل (28 عاما)، الذي يشار إليه بـ "المريض 1"، قد تم تأكيد إصابته بالفيروس في 19 مارس بعد عودته من الخارج.

وقال مفوض الشرطة، سيتيفني كويليهو، اليوم إنه تم استجواب الرجل بعدما أنهى فترة حجر صحي ثانية إلزامية بمنزله لمدة 28 يوما.

وأضاف أن الشرطة تحقق في مزاعم تفيد بأن الرجل قدم معلومات مغلوطة للمسؤولين حول وضعه الصحي.

وأوضح كويليهو أنه تم احتجاز الرجل واستجوبته شرطة الحدود في مدينة نادي، ثالث أكبر مدن فيجي، وتم إطلاق سراحه لكنه مازال رهن التحقيق.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات في فيجي قد أعلنت عن تسجيل حالة الإصابة الـ 18 والأخيرة بالفيروس في 21 أبريل، ومنذ ذلك الحين لم يتم تسجيل حالات جديدة.

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