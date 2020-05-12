شفاء الطبيبين اللذين سوّد كورونا وجهيهما

المصدر: البيان الإلكتروني

معجزة إنقاذ حياة طبيبين اللذين شفيا من كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية أدت إلى اطمئنان الصينيين، لكن وجهيهما تحولا إلى اللون الأسود بعد العلاج مما أقلق الناس.

وفي المؤتمر الصحفي لمجلس الدولة الصيني في 9 مايو، قدم المسؤول من الفريق الطبي لمستشفى الصداقة الصينية اليابانية، الذي يقدم العلاج لهذين الطبيبين أحدث المعلومات عن العلاج، كما شرح سبب تحول وجهيهما إلى اللون الأسود.

التحسن الملحوظ للطبيب يي فان

دوان جون، نائب رئيس الفريق الطبي من مستشفى الصداقة الصينية اليابانية لدعم مقاطعة هوبي، وهو أيضا نائب مدير غرفة العمليات الجراحية بمستشفى الصداقة الصينية اليابانية، قدم أحدث معلومات حول د. يي فان و د. هو ويفنغ.

أكمل د. يي علاج جهاز أكسجة غشائية خارج الجسم (جهاز اكمو) لمدة 14 يوماً، وخرج المستشفى، بينما لا يزال د. هو يتلقى علاجه في المستشفى بعد 20 يوما من العلاج بجهاز اكمو.

بالإضافة إلى ذلك، قال دوان جون إنه يثابر على اتصال وثيق بالطبيبين حتى عودته إلى بكين، وترسخت الصداقة بينهم.

وفي صباح 9 مايو، أرسل د. يي أحدث صوره إلى دوان وطلب منه أن يعرب عن شكره لأولئك الذين يهتمون به، حيث من السهل ملاحظة تحسنه من الصور التي أرسلها بالمقارنة مع حالته في الشهر الماضي.

استعراض تفاصيل العلاج

تم تشخيص الطبيبين في أواخر يناير وكانت حالتهما خطرة. أعطاهما الفريق الطبي تقييما شاملا أولا، ثم قدم العلاج لهما وإجراء فحص أشعة مقطعية بعد استخدام لهما جهاز أكمو وجهاز التنفس الصناعي. في اليوم التالي وفي ظروف عالية المخاطر، قام الفريق بإجراء عملية ثقب القصبة الهوائية لهما.

قال دوان جون إن الطبيبين أصيبا بالمرض عن طريق الدم، مما يعني أنه يجب بذل كل جهد ممكن لإزالة مصدر العدوى في الدم، وأهم شيء في العلاج هو استبدال القسطرة داخل أجسامهما، خاصة القسطرة لجهاز أكمو، لكن طرأت حادثة أثناء عملية استبدال قسطرة أكمو رغم التحضير التفصيلي والتخطيط الدقيق، مما أدى إلى صدمة نزفية حادة في الصدر.

"لم يكن لدينا أية فكرة في ذلك الوقت، وما يمكننا القيام به هو بذل قصارى جهدنا على الرغم من كل شيء!" قال دوان إنه بعد سلسلة من عمليات الإنقاذ استقر وضعهما، لكن مصدر العدوى من جهاز أكمو لا يزال موجودا، حيث اقترح الأكاديمي وانغ تشن تغيير القسطرة مهما كانت العملية معقدة.

عندما تم استبدال قسطرة كمو بنجاح، تحسنت حالة الطبيبين في اليوم التالي. في اليوم الثالث، استيقظ د. يي مع رغبة شديدة في التحدث حول صحته. "هل قسطرة أكمو الجديدة تناسبني؟" لأنه يعرف أن اكمو هو السبيل الوحيد للحفاظ على حياته.

لماذا يتحول الجلد إلى اللون الأسود؟

قال دوان إن السبب هو استخدام الدواء الذي يحتوي على "بوليميكسين بي" في عملية العلاج، وهذا الدواء قد يسبب تصبغا واسودادا في البشرة، ولكن الجلد القاتم يمكنه العودة إلى طبيعته تدريجيا، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

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