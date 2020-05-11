"الداخلية" الكويتية تضبط المعتدي على عامل محطة وقود

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت المباحث الجنائية الكويتية، بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية أنس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام، متطوعا اعتدى على عامل محطة وقود بالضرب.

ووصل مقطع الفيديو، الذي يوثق قيام متطوع بضرب عامل محطة وقود إلى القيادات العليا، حيث أمر وزير الداخلية أنس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام بتسجيل قضية ضد المتهم وضبطه على وجه السرعة.

وبناءً على التوجيهات بهذا الخصوص، تم تسجيل القضية بحق المتطوع الذي تبين أنه مفروز في إحدى المدارس في الصليبيخات، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، حيث برر سبب ضرب العامل بقوله «قلت له عبي بانزين وعطاني ظهره ومشى»، وأمام هذا المبرر تمت إحالته الى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

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