(فيديو) وفاة ليتل ريتشارد أسطورة الـ "الروك آند رول" عن 87 عاماً

المصدر: د ب أ

توفي أسطورة موسيقى الـ "روك آند رول"، ليتل ريتشارد، عن عمر ناهز 87 عاما، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت عن نجله.

وذكرت مجلة "رولينج ستون" وصحيفة "نيويورك تايمز"، أن ليتل ريتشارد، صاحب الأغنيات الشهيرة مثل "توتي فروتي" و"جود جولي، ميس مولي"، توفي اليوم السبت، وفقا لما ذكره نجله داني بينيمان. ولم يتم الكشف عن مكان وفاته أو سببها.

ونعت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميشيل أوباما، والمغنية باتي سميث، وغيرهما ، أسطورة الروك آند رول الراحل فور تردد أنباء الوفاة.

وجاءت تلك الأنباء بعد أعوام من التكهن بالحالة الصحية لـ "ليتل ريتشارد" بعد خضوعه لجراحة في الفخذ.

وُلد ريتشارد واين بينيمان في الخامس من ديسمبر 1932 في ماكون بجورجيا، ولفت انتباه الجماهير قبل 65 عاما بأغنية "توتي فروتي" وغيرها.

وساعد ليتل ريتشارد، الذي عُرف بحضوره النشط على المسرح، في وضع أسس موسيقى الروك آند رول في خمسينيات القرن الماضي، وأثر في الجميع بدءا من إلفيس بريسلي إلى "ذا بيتلز" و"برنس".

ولُقب ريتشارد بـ "ليتل" لأنه كان ضئيل الجسم في طفولته.

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