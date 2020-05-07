بالصور.. مطعم هولندي يتحدى كورونا ويستقبل زبائنه في بيوت زجاجية

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تكبدت المطاعم عبر العالم خسائر فادحة بسبب الإغلاق المفروض احترازيا للحد من انتشار وباء فيروس كوفيد 19، ومع إعلان العديد من الدول الأوروبية افتتاح مرافقها، بدأت المطاعم في تطبيق تعليمات التباعد المجتمعي ولكن مطعما في هولندا اتخذ خطوة جريئة وغير مفهوم جلسات المطاعم في زمن كورونا.

ووفقاً لموقع "دايلي ميل"، أقام مطعم Mediamatic Biotoop في جزيرة Oosterdok بأمستردام خمسة غرف طعام زجاجية منفصلة مضاءة على ضوء الشموع، تقدم إطلالة جميلة على القناة.

ويأمل المطعم، أن تسمح البيوت الزجاجية للزبائن بتناول الطعام بأمان مع الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.

وسيسمح المطعم بتناول الطعام في الغرف الزجاجية فقط للأشخاص الذين يعيشون في نفس المنزل.

وفرضت هولندا الإغلاق منذ منتصف مارس. حيث تم إغلاق المدارس والمطاعم والمتاحف وحث الناس على العمل من المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الخارج.

وجاء التخفيف التدريجي الأول بداية الأسبوع الماضي حيث استأنف الأطفال الصغار التدريب الرياضي. ومن المقرر إعادة فتح المدارس الابتدائية الأسبوع المقبل.

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