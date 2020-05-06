فيديو..طفل 5 سنوات يقود سيارة على طريق سريع لشراء لامبورجيني

المصدر: د ب أ

أوقفت الشرطة في ولاية يوتا الأمريكية طفلا 5 سنوات يقود سيارة على طريق سريع، حيث كان يرغب في قيادة سيارة والديه إلى ولاية كاليفورنيا.

وجادل الطفل والدته لرفضها شراء سيارة لامبورجيني رياضية له، "ليقرر بعد ذلك أخذ سيارة الأسرة والذهاب بها إلى كاليفورنيا لشراء واحدة لنفسه"، حسبما ذكرت دورية "يوتا هايواي باترول" عبر حسابها على تويتر.

وأضافت أن الطفل لم يكن لديه ما يكفي من المال لشراء السيارة حيث كان في محفظته 3 دولارات فقط.

وتبلغ تكلفة أرخص سيارات لامبورجيني نحو 200 ألف دولار.

وقالت الشرطة إن تقديراتها تشير إلى أن الطفل قاد السيارة لمسافة تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة كيلومترات.

طفل 5 سنوات يقود سيارة على طريق سريع لشراء لامبورجينيhttps://t.co/W2239Jey98#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/mMTm508Gmy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 6, 2020

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