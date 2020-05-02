بالفيديو.. الصين تعيد فتح أبواب المدينة المحرّمة

المصدر: البيان الإلكتروني

فتحت الصين أمس أبواب متاحفها ومنتزهاتها، ومن ضمنها المدينة المحرّمة، في العاصمة بكين، أمام الزوار مجدداً بعد إقفال دام شهوراً بسبب وباء فيروس كورونا القاتل.

وتسمح المدينة المحرّمة، والتي تعرف أيضاً باسم القصر الإمبراطوري (إذ كان الإمبراطور يقيم فيها في الماضي)، حالياً بدخول نحو 5 آلاف زائر يومياً بدل 80 ألف سابقاً.

من جهتها، تستقبل المنتزهات نحو 30 بالمئة من قدرتها فقط، كإجراء وقائي من موجة كورونا ثانية، فيما هناك قائمة طويلة بالنشاطات التي لا تزال ممنوعة بحسب "يورونيوز".

وخفّضت بكين أول أمس الخميس حالة الطورائ درجة واحدة، غير إن قياس حرارة الناس والتباعد الاجتماعي لا يزالان إجباريين.

وقالت الحكومة الصينية أمس الجمعة إنها سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ست منها "آتية من الخارج" فيما أعلنت عدم تسجيل أية وفية جديدة لليوم السادس عشر على التوالي.

وأعلنت الصين عن 4633 حالة وفاة بالإجمال و83 ألف إصابة في ووهان، بؤرة الفيروس الأولى الذي تحولّ وباءً لاحقاً، فيما يخضع، حتى الآن، 599 مريضاً للعلاج في مناطق مختلفة من البلاد.

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