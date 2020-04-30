أول تعليق لـ "إم بي سي" على إيقاف "رامز مجنون رسمي"

المصدر: د ب أ

أعلن مازن حايك المتحدث باسم قنوات "إم بي سي" أن برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان المصري رامز جلال يُعرض في موعده.

وقال حايك، تعقيباً على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين المصرية بشأن منع بث البرنامج، إن "هذا القرار الصادر خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربية، وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات (إم بي سي)، حيث إنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقوانين المُتبعة".

وأكد حايك أن برنامج "رامز مجنون رسمي" من إنتاج شركة مسجلة رسمياً وقانونياً في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، والتي تبث جميعها من الإمارات إلى جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة".

وأشار إلى أن "هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالمياً ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة".

وأكد حايك أن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

وأشار حايك إلى أن برنامج رامز مجنون رسمي يحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي إم بي سي مصر، و إم بي سي 1، و إم بي سي العراق، و إم بي سي 5 والتي تبث جميعها من الإمارات إلى جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب.

وكانت نقابة الإعلاميين في مصر قررت اليوم منع ظهور رامز جلال، مقدم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" على قناة إم بي سي مصر، وعلى أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

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