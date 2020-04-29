وفاة الممثل الهندي عرفان خان الشهير في فيلم "Slumdog Millionaire"

المصدر: د ب أ

توفى الممثل الهندي عرفان خان الذي اشتهر في فيلم "الميليونير المتشرد Slumdog Millionaire"، اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 53 عاما.

وذكرت شبكة "ان دي تي في" أنه تم نقل خان للمستشفى أمس الثلاثاء لإصابته بمضاعفات بسبب سرطان في القولون.

وكان خان قد أصيب بسرطان في القولون منذ عدة أشهر، وتلقى العلاج في لندن وعاد لمومباي.

ولدى عرفان طفلين من زوجته سوتابا.

وأصدرت أسرته بيانا قالت فيه إن خان أمضى ساعاته الأخيرة وهو " محاط بأفراد أسرته".

وقد شارك عرفان في عدد من أشهر الأفلام الهندية منها " بيكو" مع اميتاب باتشان وديبيكا بادكون و هندي ميديوم.

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