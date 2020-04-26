عابد فهد يخوض صراع الماضي والحاضر في "الساحر"

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلق عرض مسلسل «الساحر»، من بطولة الفنان السوري عابد فهد، ضمن باقة الأعمال الدرامية لشهر رمضان المُبارك، على شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي.

وتدور أحداث المسلسل، حول شخصية «مينا»، الرجل الذي كان ينتمي إلى طبقة شعبيّة مُتوسّطة، دخل وبمحض الصدفة إلى عالم الكبار، ليغير مسار حياته، ويصبح منجماً وساحراً، يجتذب القلوب بمُساعدة «كارمن» البصارة، وليتحكّم بمُجتمع لا ينتمي إليه، ويُصبح سيّد اللعبة، ويواجه «مينا» خلال الحلقات القادمة، صراعاً بين ماضيه البائس، ومستقبله غير المعروف.

وتتسم شخصية كارمن (التي تلعب دورها الفنانة ستيفاني صليبا)، بأنها امرأة قويّة، يُحرّكها الغدر، لتُغيّر حياة الناس من حولها، مثلما غيّرت حياتها ضمن ظروف غريبة وخارجة عن المألوف.

المُسلسل من بطولة النجم عابد فهد، وستيفاني صليبا، ويضم مجموعة من أهمّ وجوه الدراما العربيّة، أبرزهم عبد الهادي الصبّاغ، ومحمّد حداقي، ورنين مطر، ورودريغ سليمان، وجورج شلهوب، وغريس قبيلي، وسلطان ديب، وجوي خوري، ورشا بلال، وفيلدا سمور، وجورج قبيلي، وطارق الصباغ، وهو من تأليف سلام كسيري، وإخراج محمّد لطفي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز