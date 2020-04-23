التبرع بجهاز التنفس الصناعي الخاص بستيفن هوكينجغ للمستشفى الذي رعاه

المصدر: رويترز

تبرعت عائلة عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ بجهاز التنفس الصناعي الخاص به إلى مستشفى سبق وعالجه في مدينة كمبردج، حيث عاش وعمل وذلك بهدف المساعدة في رعاية مرضى كورونا.

توفي هوكينغ في مارس 2018 عن 76 عاما بعد أن قضى حياته في تقصي نشأة الكون. وأصيب في عمر 21 بنوع نادر ومبكر من مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي.

وقال المستشفى أمس الأربعاء "عائلة البروفسير هوكينغ تبرعت بجهاز تنفسه الصناعي إلى مستشفى رويال بابورث، حيث نرعى أعدادا متزايدة من مرضى كوفيد-19".

ووصفت ابنته لوسي هوكينغ الرعاية التي تلقاها والدها هناك بأنها "عبقرية وتتسم بالتفاني والحنو".

وقال المستشفى، الذي يعد أحد المراكز الرائدة عالميا في زراعة القلب والرئتين: "نتوجه بجزيل الشكر لعائلة هوكينغ لدعمها لنا في هذا الوقت الصعب".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن هوكينغ هو الذي اشترى جهاز التنفس الصناعي بنفسه.