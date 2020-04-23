بعد النمور والأسود..كورونا يزحف على القطط في أمريكا

المصدر: د ب أ

أعلن مسؤولو بقطاع الصحة أمس الأربعاء أن قطتين في نيويورك أصبحتا أول حيوانات أليفة تثبت إصابتها بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان صحفي "كلاهما مصاب بمرض تنفسي معتدل ومن المتوقع أن يتعافيا تماما".

أضافت مراكز السيطرة على الأمراض أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة تلعب دورا في نشر الفيروس في البلاد.

وأوضحت: "لذلك لا مبرر هنالك لاتخاذ إجراءات ضد الحيوانات الأليفة من شأنها الإضرار برفاهها".

وانضمت القطط إلى القائمة بجانب النمور والأسود في نيويورك، وعدد صغير من الحيوانات الأخرى في جميع أنحاء العالم التي ثبتت إصابتها بالفيروس.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض الأشخاص بالحد من تعامل حيواناتهم الأليفة مع الأشخاص أو الحيوانات خارج منازلهم.

كما يجب على أي مالك حيوان أليف مصاب بالفيروس تجنب مخالطة حيواناته وارتداء قناع الوجه أثناء التعامل معه.