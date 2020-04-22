"خاشع ناشع".. كوميديا إماراتية برسائل وطنية

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

وسط مدينة بإمارة رأس الخيمة، بنيت خصيصاً لتصوير المسلسل الإماراتي الكوميدي «خاشع ناشع» واستطاعت بتفاصيلها محاكاة فترة ما قبل الاتحاد، كان فريق المسلسل يصور مشاهده الأخيرة قبل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وهو ما أتاح حينها اللقاء الإعلامي مع الفنانين.

والمسلسل الذي سيعرض خلال رمضان المقبل على قناة الإمارات، من إخراج سيف الشيخ نجيب ومشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين.

الفن الإماراتي

عبدالله زيد الذي يؤدي دور «خاشع» الرجل كثير المشاكل والمقالب: تدور أحداث المسلسل في العام 1969 ويظهر فضل الحكومة على الفرد والمجتمع، وفترة دخول الكهرباء إلى البيوت وكيف تعامل الناس معها في ذلك الوقت، وكيف بنت المستشفيات والمدارس وتم استقطاب المعلمين. وأضاف: كل هذا بقالب كوميدي مع وجود مسجات عن العادات والتقاليد و«السنع» والُلحمة الأسرية والولاء لهذه الأرض. وأكد زيد الثقة بقدرات الفنان الإماراتي والمضي قدماً لرفع راية الفن الإماراتي. وأشار إلى أن العمل جمع 64 ممثلاً بجانب 200 من الكومبارس.

وأشار جمعة بن علي إلى استمرار «الديتو» بينه وبين زيد. وقال: أؤدي دور «ناشع» الذي يقع دائماً بالعديد من المطبات، فهو بسيط جداً، لدرجة وجود مقلب كل يوم.

وقال أحمد الأنصاري: أؤدي في المسلسل شخصية النوخذة «مرزوق» ويدخل في صراعات وصدامات متعددة. وأوضح أن أحداث «خاشع ناشع» تختلف عن غيره من الأعمال التراثية، لأنه يسرد أحداثاً مهمة من تاريخ الإمارات، بعيداً عن الإسفاف.

وأوضحت هدى الغانم: أؤدي بهذا العمل شخصية تليق بي، وهو عمل تراثي وأنا أحب الأعمال التراثية التي تبين عاداتنا وتقاليدنا، فأنا أمثل بلدي ولا غنى لنا عن هذه الأمور.

أدوار

قالت سارة السعدي التي انتقلت في هذا العمل من التمثيل المسرحي إلى التلفزيوني: شيء جميل أن أظهر في التلفزيون وفي دور بطولة وفي رمضان، وأؤدي شخصية «غزالة» زوجة «ناشع» وأخت «خاشع» في دور يمزج بين الكوميديا والدراما. وأوضحت: عندما يقف الممثل على المسرح له حضوره وجمهوره. وأضافت: حين انتقلت للدراما كنت في البداية خائفة من الكاميرا لكن تعودت عليها مع مرور الوقت.

وقال إبراهيم سالم: أؤدي دور «أبوناشع» العاشق والذي يعمل أي شيء لأجل أن يفوز بمحبوبته.

وذكرت الفنانة البحرينية سلور بخيت: أؤدي دور الأم المتسلطة التي لا يعجبها العجب وتريد للأشياء أن تمشي كما تريد.