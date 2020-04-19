شاهد.. طائرة تُكمل رحلتها عبر طريق سريع

المصدر: البيان الإلكتروني

اضطر طيار كندي، إلى القيام بهبوط اضطراري طارئ على طريق سريع خارج كيبيك، بعد أن تعرض طائرته لخلل فني خطير.

ودمج الطيار، طائرته الخفيفة، بشكل مثالي في حركة المرور.

والتقط سائقو السيارات على الطريق السريع 40 في مدينة كيبيك الكندية، الخميس الماضي، مقاطع فيديو للهبوط المفاجئ.

وظهرت طائرة “Piper Cherokee” الخفيفة، وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق الطريق، الذي كان مكتظا بالسيارات، قبل هبوطها بسلام واكمال رحلتها عبر الطريق.

وأظهر الطيار مهارات مثالية، وهبط مباشرة وسط حركة المرور من دون الارتطام بأي شيء، على الرغم من الجسور الكثيرة الموجدة في الطريق.

ووقع الحادث على بعد بضعة كيلومترات جنوب مطار “Jean-Lesage” الدولي، حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة.

وتحققت الشرطة المحلية من الواقعة، مؤكدة أن الطائرة تعرضت لخلل ميكانيكي خطير، ما أجبر الطيار على الهبوط الاضطراري، بحسب موقع “إذاعة كندا”.