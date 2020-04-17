رولينج ستونز تنضم إلى حفل عالمي دعماً للعاملين في المجال الصحي

المصدر: رويترز

أعلنت فرقة رولينج ستونز انضمامها إلى حفل عالمي حافل بالنجوم سيبث على التلفزيون يوم السبت تكريماً للعاملين في المجال الصحي الموجودين في الخطوط الأمامية في المعركة ضد جائحة كورونا.

وسوف يبث الحفل الذي أطلق عليه اسم "عالم واحد.. معاً في المنزل" على مدى ساعتين عبر العديد من شبكات التلفزيون في أمريكا الشمالية والعالم. وسيمزج الحدث بين الموسيقى والعروض الكوميدية وقصص من الأطباء والممرضات وعمال البقالة.

وقالت الفرقة في بيان أصدرته مجموعة جلوبال سيتيزن غير الربحية التي تنظم الحدث مع منظمة الصحة العالمية "يشرفنا أن نكون مدعوين للانضمام إلى حفل (عالم واحد.. معاً في المنزل) من منازلنا في العزل".

وستنضم فرقة رولينج ستونز بذلك إلى قائمة من النجوم تضم سيلين ديون وبيلي إيليش وجون ليجيند وإلتون جون وبول مكارتني وأندريا بوتشيلي.