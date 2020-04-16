في زمن كورونا.. شواطئ إيطاليا تستعد لاستقبال الصيف في بيوت زجاجية

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

كشفت شركة إيطالية عن تصاميم لبيوت زجاجية من المتوقع أن يتم نشرها على طول الشواطئ الإيطالية لتمنح العائلات الراحة والأمان من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة الصيف.

ووفقاً لموقع الديلي ميل البريطاني، يبلغ حجم المقصورات الزجاجية 4.5 متر عرض على 4.5 متر طولا، فيما ترتفع الجدران إلى مترين لضمان عدم انتقال العدوى.

وستكون المقصورات كبيرة بما يكفي لاستيعاب كرسيين ومظلة.

وشرح كلاوديو فيراري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نوفا نيون 2" صاحبة المشروع، أن شركته كانت تعمل على إنشاء حواجز أمان للبنوك والصيدليات والمطاعم لذلك فكر المصممون في توسيع نطاق عملهم إلى "الأنشطة التجارية".

ويقول فيراري إنه بدأ بالفعل في تلقي الطلبات من أشخاص يديرون الشواطئ والمطاعم.

وتم إغلاق الشواطئ في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد.