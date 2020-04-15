الجسمي مع نجوم العالم في بث «رقمي» مباشر 18 الجاري

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يكن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، خارج دائرة الحدث، فقد تكاتف مع مجتمعه منذ البداية، في حربه ضد فيروس كورونا المستجد، ورغم التزامه حدود بيته، ها هو الجسمي يستعد للإطلالة على جمهوره، مساء السبت المقبل، ببث حي ومباشر من بيته، رفقة ثلة من نجوم العالم، في مبادرة هي الأولى من نوعها تاريخياً، حيث يجتمع نحو 100 نجم عالمي، ومن بينهم ليدي غاغا، واشر، ولويس فونسي، ستيف ويندر، وجنيفر لوبيز، وغيرهم في هذا البث، الذي يقام تحت شعار «عالم واحد في البيت».

الجسمي أعلن عن مشاركته في الحفل العالمي الذي يقام برعاية منظمة الصحة العالمية ومنظمة غلوبال ستيزن، من خلال حسابه على «أنستغرام»، حيث علق قائلاً: «من الإمارات وطن السلام والإنسانية.. وممثلاً لكل خليجي وعربي.. نطّل عليكم من بيتي أنا ونجوم العالم في بث عالمي موحّد، متحدين ومتكاتفين، بطموح يحمل الأمل والإصرار والتحدي في هذه الظروف الاستثنائية... فخور بكوني أنتمي لهذا الوطن».

ورغم عدم اتضاح ملامح الحفل العالمي، وفترته الزمنية، أو نوعية الأغنيات التي ستقدم فيه إلا أن إعلان الجسمي حظي بإقبال نوعي، واستحسان جماهيري واسع، على حسابه في موقع «انستغرام»، وكان الجسمي الذي يطلق عليه جمهوره لقب «الجبل»، قد أصدر أخيراً بالتعاون مع مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أغنيته «بنعدي» التي أهداها إلى كافة دول الخليج والعالم العربي، حيث حملت الأغنية بين ثناياها رسائل تدعو إلى التفاؤل والنظر إلى المستقبل بكل إصرار وعزيمة، كما أطلق أغنيته «متحدين»، التي كتبها ولحنها سيف فاضل، حيث قدمها الجسمي بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، والتي زينها بجملة «كلنا بك يا وطن مسؤولين، اللي تأمر به نحن ملتزمين».