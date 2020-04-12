حفل زفاف أقامه جدّ وجدّة على تطبيق "زوم"

المصدر: إعداد: نهى حوا

خطط جدّ وجدّة لحفل زفاف كبير في موسم الربيع، لكن خططهما ذهبت أدراج الريح بسبب وباء الفيروس التاجي، فابتدع الثنائي الأميركي طريقة خلاّقة للمضي قدماً، وقررا عقد قرانهما عن طريق برنامج "زووم".

وكان الجد، ألفين لي، البالغ 90 عاماً، قد التقى بالجدة، دوروثي دريسكل، البالغة 85 عاماً في عام 2019 داخل مركز استجمام بنيويورك، فوجدا الحب مجدداً، حسبما أفادت حفيدة الجد، جنيفر وايتكر لقناة "سي بي إس نيوز".

باشر الثنائي في التنقل بين منزلهما على بعد ساعتين بولاية أوهايو لرؤية الواحد للآخر. كان الجد قد فقد زوجته منذ 11 عاماً، فيما فقدت دريسكيل زوجها منذ سنتين فقط.

قالت الحفيدة إن جدّها طلب يد دريسكل للزواج في يناير في سيمفونية سينسيناتي، حيث خططا لإقامة حفل زفاف كبير، لكن كان عليهما إلغاؤه بسبب إرشادات التباعد الجسدي في الحجر الصحي.

ثم خطرت فكرة عقد القران على الإنترنت بعد أن أقامت عائلة الجد حفلة مفاجئة له بمناسبة عيد ميلاده ال90، على تطبيق "زوم"، ففكرت لماذا لا يعقد قرانه على التطبيق نفسه.

أشارت وايتكر التي شاركت فيديو الحفل عن جدها وهو يدلي بنذوره لحبيبته، إلى أن 20 فرداً وصديقاً للأسرة انضموا إلى التطبيق لحضور عقد القران، وكان هذا أول زواج يعقده القس على "زوم" في حياته. في فيديو، يظهر الجد وهو يعد زوجته بمشاطرة الحياة معها بالسراء والضراء طالما هما على قيد الحياة.