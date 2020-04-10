"تيك توك" يتبرع بـ 250 مليون دولار لدعم جهود مكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

تعهد موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي عبر مقاطع الفيديو، ومقره بكين، أمس الخميس بالتبرع بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي لدعم العاملين في الخطوط الأمامية والمعلمين والمجتمعات المحلية المتضررة من جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد..

كما خصص الموقع مبلغا إضافيا بقيمة 100 مليون دولار في شكل إعلانات لصالح الشركات التي تتطلع إلى إستعادة نشاطها.

وأوضح "تيك توك" أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية، سيتلقيان إئتمانا إعلانيا بقيمة 15 مليون دولار و 10 ملايين دولار، على الترتيب.

ونشر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تغريدة أمس الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعرب فيها عن امتنانه العميق لهذا التبرع.

وشارك موقع "تيك توك" مع منظمة الصحة العالمية في السابق، في إنتاج مقاطع توعوية مباشرة عن الصحة العامة والعلوم بأصوات مشاهير، بينهم رجل العلوم بيل نآي.

وأشار الموقع أيضًا إلى أنه يعمل مع شركاء عالميين لتوزيع أقنعة وجه (كمامات) ومعدات حماية شخصية أخرى على المستشفيات في البلدان المتضررة بشدة من كورونا مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال أليكس تشو، الرئيس التنفيذي لموقع "تيك توك" في بيان: "نتفهم أن هذه أوقات عصيبة للجميع".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم أقصى ما بوسعنا لمساعدة الإنسانية"..