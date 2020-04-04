مغنية شهيرة وابنها يصابان بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت المغنية الأمريكية، بينك "40 عاما" في حسابها على موقع"انستجرام" إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت بينك وهي أم لطفلين الليلة الماضية على حسابها أنه قبل أسبوعين، ظهرت عليها هي وابنها جيمسون"3 سنوات" أعراض مرض كوفيد 19، مشيرة إلى أن طبيبها اجرى لها اختبارا، أثبت إصابتها بالمرض. خضعت الأسرة بأكملها لعزل ذاتي لأسبوعين والجميع الآن بصحة جيدة بعد أن تحولت نتيجة الاختبارات إلى سلبية.

وانتقدت المغنية بشكل حاد واشنطن بسبب فشلها في توفير اختبارات بصورة سريعة وشاملة.

وقالت النجمة الأمريكية "إنها مهزلة بشكل مطلق وفشل من جانب حكومتنا بسبب عدم جعل الاختبار متاحا بشكل واسع"

وأضافت أنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار توزعه بالتساوي بين مستشفى "فيلاديلفيا" التي كانت والدتها تعمل بها منذ 18 عاما وصندوق تأمين صحي بمدينة لوس انجليس.

وشكرت بينك "الأبطال" في قطاع الرعاية الصحية وطلبت من معجبيها بالبقاء في المنزل.

وتعيش بينك في لوس انجليس مع زوجها وطفليها.