فوجي فيلم تبتكر جهازاً لاختبار كورونا يظهر النتائج في ساعتين

المصدر: رويترز

قالت شركة فوجي فيلم هولدنغز اليابانية إنها ابتكرت جهاز اختبار جديدا لفيروس كورونا يخفض الوقت المطلوب لظهور النتيجة إلى نحو ساعتين فحسب.

وذكرت الشركة في إفصاح اليوم الجمعة أن الجهاز من ابتكار (فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب) التابعة لها وسيطرح في 15 أبريل .

وقالت إن جهاز الكشف عن الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 سيكون قادرا على إظهار النتيجة أسرع من أجهزة الفحص المستخدمة في الوقت الراهن التي تحتاج إلى مدة بين أربع وست ساعات لكشف نتيجة الاختبار.

ويجري اختبار عقار أفيجان الذي يعالج الإنفلونزا وابتكرته فوجي فيلم كعلاج للفيروس في الصين.

