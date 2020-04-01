إصابة قط بفيروس كورونا في هونغ كونغ

المصدر: رويترز

قالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك في هونغ كونغ إن قطا أليفا تأكدت إصابته بفيروس كورونا في المدينة بعد إصابة صاحبه بالفيروس، موضحة أن القط لم تظهر عليه أية علامات على المرض.

وأضافت الإدارة في إشعار صدر في وقت أمس الثلاثاء أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدرا لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، وإنه لا يجب على أصحاب تلك الحيوانات التخلي عنها.

وتقول منظمة الصحة العالمية أيضا على موقعها الإلكتروني إنه لا يوجد ما يدل على أن الكلب أو القط أو أي حيوان أليف آخر يمكن أن ينقل كوفيد-19.

والقط هو ثالث حيوان تثبت إصابته بالفيروس في هونغ كونغ في أعقاب اكتشاف إصابة كلبين بكورونا خلال اختبارات متكررة للكشف عن الفيروس.

وقالت السلطات إن القط سيظل تحت المراقبة والفحص.