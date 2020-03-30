ماذا قال الشاب السعودي الذي أشار له ترامب بالخطأ على تويتر؟

المصدر: وكالات

علق الشاب السعودي "أبو الفدا" على الخطأ الذي وقع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، عندما وضعه في "منشن" بدلا من هيئة الأغذية والدواء الأمريكية.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطعا مصورا يظهر فيه أبو الفدا، قال فيه "والله امبارح قاعدين أنا وعبده مشغلين الحطب بنجهز الشاي، وكلمني ولد خالتي على الخاص، قالي دريت إيش صاير؟ قولتله لا، قال لي ترامب مغرد في تويتر ومسويلك منشن بالخطأ، والشعب بيصور الشاشة وبيرسل".

وأضاف الشاب: "أقول لكم خليكم في بيوتكم لحين ما تنتهي الأزمة، واللي تقوله الحكومة سويه عشان ننتهي، أنا وصديقي عبده وصديقي جنيه مستعدين نلبي طلبية ترامب ونساعده باللي نقدر عليه".

وأمس الأحد، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالخطأ بعمل "منشن" لحساب شاب سعودي بدلا من حساب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

ويطلب ترامب في التغريدة، من الهيئة سرعة التحرك للاستفادة من تقنية أعلنها أحد المعاهد الأمريكية.

وتعمل التقنية الجديدة على تنظيف ما يصل إلى 80000 قطعة من معدات الوقاية الشخصية لإعادة استخدامها، في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

خطأ ترامب جعل الشاب أبو الفدا "تريند" على "تويتر"، في ظل مشاركة الكثيرين بالسخرية من الخطأ.

ونالت التغريدة قرابة 45 ألف أعجاب، وأكثر من 15 ألف إعادة تغريد، و8 آلاف تعليق.