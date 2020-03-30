"شانيل" تترك الأزياء الفاخرة جانبا وتنتج الكمامات

المصدر: رويترز

أعلنت مجموعة شانيل للأزياء الراقية، الأحد، أنها سوف تساعد في تزويد فرنسا بإمدادات من كمامات الوجه لمواجهة النقص التي تعانيه البلاد من الكمامات.

وقالت شركة الأزياء الراقية إنها تعكف على صناعة النماذج الأولية وستبدأ في إنتاج الكمامات بمجرد الحصول على موافقة السلطات الفرنسية.

وأضافت شانيل في بيان "نحشد قوة العمل والشركاء اليوم لإنتاج كمامات وقمصان واقية"، وفقا لرويترز.

وأشارت الشركة أيضا إلى أنها لن تسرّح أيا من موظفيها، البالغ عددهم 4500 موظف، مؤقتا برغم التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قال، السبت، إن الحكومة طلبت توريد أكثر من مليار كمامة، معظمها من الصين، خلال الأسابيع والشهور المقبلة، وأوضح أن بلاده تستخدم ما يصل إلى 40 مليون كمامة أسبوعيا.

ويأتي تصريح الوزير الفرنسي فيما يشتكي الأطباء والعاملون في دور رعاية المرضى والشرطة من نقص الكمامات.