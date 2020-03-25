وفاة الكاتب المسرحي الأمريكي تيرنس ماكنالي بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

توفي الكاتب المسرحي الأمريكي الحاصل على جوائز تيرنس ماكنالي أمس الثلاثاء عن 81 عاما جراءاصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي "فقدنا واحدا من عظماء نيويورك، وهو أحد أشهر نخبة مثقفينا ".

وأضاف دي بلاسيو أن ماكنالي "كتب بعضًا من أعظم المسرحيات في الذاكرة الحديثة، ولكنه أيضًا عمل بجد من أجل مدينة أن تكون نيويورك أفضل وأمريكا أفضل".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أمريكية أخرى أن ماكنالي الذي نجا من سرطان الرئة كان مصابًا بمرض التهاب رئوي مزمن.