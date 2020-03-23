إصابة مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن مغني الأوبرا الإسباني بلاسيدو دومينجو أمس الأحد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب المغني (79 عاما) على موقع فيسبوك "أشعر أن واجبي الأخلاقي أن أعلن لكم أنني أصبت بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/. أنا وعائلتي في عزل ذاتي طالما كان هذا ضروريا من الناحية الطبية".

وقال "حاليا، نحن جميعا بصحة جيدة ولكن ظهرت علي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة وسعال ".

وتابع "معا نستطيع مكافحة هذا الفيروس ووقف الأزمة الراهنة في العالم، على أمل أن نعود إلى حياتنا الطبيعية في وقت قريب للغاية".

يذكر أن إسبانيا سجلت 28500 حالة إصابة بفيروس كورونا و1720 حالة وفاة. وكان معظم الحالات المتأثرة في السبعينات من العمر داخل وحول العاصمة مدريد.

