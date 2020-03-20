أراد نشر كورونا فمات به سريعاً

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي أول أمس الأربعاء رجل في وسط اليابان مصابًا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بعد زيارته العديد من المقاهي على ما يبدو لنشر الفيروس.

أمرت السلطات الصحية المحلية الرجل البالغ من العمر 57 عامًا من محافظة آيتشي، بالبقاء في المنزل بعد نتيجة اختباره التي أوضحت إصابته بالعدوى في 4 مارس، لكنه تجاهل التعليمات وزار مقهى بعد أن أخبر أسرته أنه سوف "ينشر الفيروس"، ثم ذهب إلى مقهى حيث اعترف بالعدوى وقيل له أن يغادر، ليتم نقله إلى المستشفى في اليوم التالي، بحسب موقع "اليابان بالعربي".

ووفقا لحكومة المحافظة، كان الرجل مصابًا بسرطان الكبد، ولم تظهر عليه أي أعراض عندما زار المقهى، لكن حالته أصبحت خطيرة بعد دخوله المستشفى.