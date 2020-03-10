شاهد.. ستينية تصفف شعر الزبائن عبر نافذة منزلها بسبب كورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

التقطت عدسات المارة فيديو لمصففة شعر تبلغ من العمر 65 عامًا وهي تقدم خدماتها للزبائن من خلال النوافذ في الصين خلال الحجر الصحي الذي فرضه البلد على بعض المدن للحد من انتشار فيروس كورونا.

واتخذت الستينية هذا الحل لاستقبال زبائنها بعد رفض مالك البناية السماح للغرباء بدخول المبنى احترازيا.

وقالت المتقاعدة، المعروفة باسم هو، إن بعض العملاء طلبوا منها قص شعرهم من النافذة بعد أن أغلقت صالون الحلاقة في أعقاب تفشي المرض.

وأوضحت الستينية للصحف المحلية، أنها اضطرت للوقوف على كرسي صغير ومد يديها خارج النافذة لخدمة زبائنها.

وتوصل حلاقون آخرون في الصين إلى طريقة مبتكرة لتصفيف شعر زبائنهم تضمن الحفاظ على مسافة آمنة وسط تفشي فيروس كورونا – وذلك باستخدام أدوات متصلة بعصي طويلة.

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