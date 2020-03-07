(فيديو) في زمن كورونا.. الحلاقة عن بعد في الصين

المصدر: البيان الإلكتروني

يتداول على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمصففي شعر في الصين يحملون عصي بطول أكثر من متر، تم ربطها بفرشات وماكينات حلاقة ومجففات شعر، وهذا لتقديم خدمة قص الشعر من دون لمس مباشر، ومن أجل جعل الزبائن يشعرون بالأمان وسط انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

ووفقا لـ (CGTN) فإن الزبائن هم من أرادوا هذه التجربة الخاصة.

يقول صاحب صالون حلاقة: إن الفكرة الإبداعية يمكن أن تفضي إلى ارتياح كبير للزبون والحلاق على حد سوا.