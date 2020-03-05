يوتيوب يحذف أغنية مصرية بعد تحقيقها 6 ملايين مشاهدة في 24 ساعة

المصدر: البيان الإلكتروني

رغم نجاح أغنية "عود البطل" لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأغنية بعدما حققت 6 ملايين مشاهدة في غضون 24 ساعة فقط من طرحها، بدون أسباب معلومة حتى الآن.

وتعد أغنية "عود البطل" أول أغنية يطرحها المطربان بعد الأزمة الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر والتي أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات بمزاولة نشاطهما الفني من الحفلات والأفراح وخلافه.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين قوله إن "قرار النقابة لا تراجع فيه وأن كل المناشدات التي تتلقاها النقابة أو النقيب هاني شاكر لن تثنيه عن قراره والعودة فيه، فالقانون ولائحة النقابة هما المحددان الأساسيان لقبول عضويات النقابة الجديدة".

وأضاف طارق مرتضى أن على كل من يريد الحصول على عضوية النقابة تحضير شهادة التجنيد الأصلية والبطاقة الشخصية ومستند المؤهل و 4 صور شخصية ودفع الرسوم الخاصة باختبارات النقابة، وبعد ذلك تقوم النقابة بتحديد موعد الاختبار بحضور لجنة للتقييم، واذا تم إجازة الصوت للغناء تأتي مرحلة السلوك وهي المرحلة الأهم فلا تقبل النقابة صوت جيد دون سلوك محترم، وهو امر معروف ومأخوذ به في كل النقابات.

وأوضح طارق مرتضي أن النقابة ليس بها شعبة للمهرجانات ولن يكون وان النقابة تجيز فقط المطربين وتمنحهم العضوية في شعبة الغناء، وبالتالي لا يوجد مكان لما يطلقون على أنفسهم مطربي المهرجانات طبقا للقانون واللائحة المنظمة للعمل النقابي.