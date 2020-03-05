انتهاء العلاقة العاطفية بين برلسكوني وفرانسيسكا باسكال

المصدر: د ب أ

ذكرت صحيفة "إل جيورنالي" الإيطالية، أمس الأربعاء، أن العلاقة الرومانسية، التي دامت عقدا من الزمن بين رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني وفرانسيسكا باسكال (34 عاما) قد انتهت.

وأفادت الصحيفة المملوكة لعائلة برلسكوني بأنه "ليست هناك علاقة رومانسية (بين برلسكوني وباسكال)"،وما يجمع بينهما "علاقة صداقة وعلاقة طيبة".

وتصدرت باسكال، التي يقل عمرها بـ 49 عاما عن برلسكوني، عناوين الصحف في الآونة الأخيرة لتحدثها عن رأيها في قضايا لا ترتبط عادة برئيس الوزراء الأسبق.

وواجه برلسكوني، الذي كان يواجه مزاعم فساد وفضائح جنسية خلال حياته السياسية، مؤخرا مشاكل صحية، وأجريت له عملية قلب مفتوح في العام 2016 ، وفي العام 2019 ، خضع لعملية جراحية مرتين لعلاج فتق إربي وانسداد الأمعاء.