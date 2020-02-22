شاهد.. العالم برمته يهرع لارجاع الابتسامة للقزم الأسترالي

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد وقت وجيز، التف العالم باسره حول الطفل الأسترالي القزم كوادن بايلز، الذي عادت له الابتسامة والرغبة في الحياة بعد أن ساوره الانتحار والرغبة في الموت هربا مما يعانيه من سخرية وتنمر في المدرسة من طرف نظرائهبسب إعاقته، التي ولد بها.

أشخاص كثيرون من جميع أنحاء العالم أثرت فيهم قضية الفتى الأسترالي فهرعوا لتقديم الدعم له، فمنهم من جمع الأموال لهذا الصبي الصغير، ومنهم من زاره في مسقط رأسه لتقديم الدعم المعنوي والنفسي له، وذلك بعد أن شاركت والدته فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي حول تجربته ومعاناته من البلطجة والتنمّر.

شاهدوا كيف ارتسمت الابتسامة على محياه، وعادت له الرغبة في الحياة بفضل خيري العالم.