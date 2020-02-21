(فيديو) جسمه الصغير عجز عن تحمل المعاناة.. تلميذ قزم يريد الموت بسبب السخرية

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

قامت أم بمشاركة فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لابنها المذهل، البالغ من العمر 9 سنوات، والذي تعرض للتخويف بسبب قزمته.

أخبر كوادن بايلز والدته في شريط فيديو أنه يريد أن يموت لأنه يتعرض باستمرار للاستهزاء من حالته الصحية.

وقد ناشدت الأم الحصول على المشورة بعد نشر الفيديو لابنها البالغ من العمر تسع سنوات يروي فيه حزنه بسبب التنمر والبلطجة على قزمته.

تنهمر دموع كوادن بايلز، من كوينزلاند بأستراليا، من مقلتيه وهو يروي مأساته عبر فيسبوك بسبب إعاقته.

يقول في لقطة من اللقطات "سأموت الآن ... أعطني سكينًا ، سأقتل نفسي. أعطني سكينًا الآن حتى أتمكن من طعن نفسي في القلب".

ويضيف لاحقًا: "أريد أن يقتلني أحدهم ... أريد أن أموت".

قالت والدة كوادن، ياراكا، التي صورت الفيديو ، "هذا ما تفعله البلطجة"، قبل أن تشرح أنه "عليها أن تراقبه باستمرار بسبب محاولاته الانتحار"، وتضيف: "الآن لدينا طفل انتحاري سئم من البلطجة التي يواجهها كل يوم في المدرسة أو في الأماكن العامة".

ومضت السيدة قائلة إنها بدأت بتصوير الفيديو يوم الأربعاء بعد أن شاهدت حادثة استهزاء من كوادن خلال ارجاعه من المدرسة.

قالت: "لقد ذهبت للتو لارجاعه ورأيت طالبًا يرقد على رأسه ويسخر من طوله.. ركض كوادن إلى السيارة في حالة هستيرية لأنه لا يريدني أن أشاهده في مثل هذه الحالات بالمدرسة".

بثت الأم ياراكا الفيديو من سيارتها، وقالت فيه إنها تشعر بالفشل كوالدة، لأن الحوادث اليومية لابنها بسبب اختلافه "كانت تؤذينا كعائلة".

وتضيف: "لقد اتصلت بالفعل بالمدرسة"، وذهب إليها عدة مرات. وفي كل مرة يكون هناك طفل جديد لا يعرف حالة كوادن."

يذكر أن كوادن ولد لتقزّم غضروفي، وهي حالة وراثية تؤثر على نمو الشخص.

وتقول السيدة بايلز إنها تريد من الآباء أن يعلّموا أطفالهم عن آثار البلطجة وزيادة الوعي بالإعاقة.

تمت مشاهدة الفيديو أكثر من سبعة ملايين مرة منذ بثه على فيسبوك بعد ظهر الأربعاء الماضي، كما تم تشاره مئات الآلاف من المرات، وجذب الانتباه في جميع أنحاء العالم، بحسب (Sky.News).

علق أحد مستخدمي فيسبوك على الفيديو: قائلاً: "كوادن، أنت تنتمي إلينا، قد لا تسعد في هذه المدرسة، ولكن ستكون هناك مساحة لك".

وقال آخر: "هذا يكسر قلبي. أنا آسف على هذا الرجل الصغير أن يمر بهذا ... أنت شخص أفضل من هؤلاء البلطجية".

كما نشر فريق السكان الأصليين في دوري لعبة الرغبي مقطع فيديو على فيسبوك، دعا فيه كوادن لقيادتهم في مباراة يوم السبت.

"تأكد فقط من تفكيرك في الأمور الصحيحة لأننا نريدك في الجوار ... فهذا سيعني لنا أكثر مما أنت ، برعم ، فقط تأكد من أنك تعتني بنفسك".

وفي الوقت نفسه، أصدرت السيدة بايلز بيانًا من خلال مجموعة Stand Tall 4 Dwarfism - والتي يعد كوادن عضوًا بارزًا فيها - ليقول إن رسائل الدعم كانت "ساحقة".