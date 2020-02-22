هاري وميغان يتخلّيان عن استخدام كلمة "ملكي"

المصدر: رويترز

قرر الأمير هاري وزوجته ميغان عدم استخدام كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية بعد بدء حياة جديدة في كندا.

جاء القرار بعد أسابيع من المحادثات بين الزوجين والعائلة المالكة البريطانية بشأن كيف سيقدمان نفسيهما للعالم في المستقبل.

واتفق الزوجان الشهر الماضي مع الملكة إليزابيث جدة هاري على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

وقالت متحدثة باسم الزوجين "تم الاتفاق على أن منظمتهما غير هادفة للربح وعند الإعلان عنها هذا الربيع لن تسمى مؤسسة ساسكس رويال".

وأضافت "لا يعتزم دوق ودوقة ساسكس استخدام ‘ساسكس رويال‘ في أي مكان بعد ربيع 2020".

ويستخدم هاري وميجان علامة "ساسكس رويال" بكثرة.

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاص بهما اسم ساسكس رويال دوت كوم كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام في الكتب والأدوات المكتبة والملابس مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلن الأمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس.

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية، قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميجان في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

وبموجب الاتفاق، سيبقى هاري أميرا وسيحتفظ الزوجان بلقبي دوق ودوقة ساسكس في حياة جديدة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، حيث سيقضيان معظم الوقت.