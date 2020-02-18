مدير يرمي موظفاً بالحذاء

المصدر: البيان الإلكتروني

تنظر المحكمة الجزائية بمكة المكرمة اليوم "الثلاثاء" الجلسة الثانية لشكوى موظف سعودي يعمل بأحد فنادق العاصمة المقدسة، ضد مديره الأجنبي بعد اتهامه رميه بالحذاء في مقر عملهما.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن الدعوى التي رفعها ريان محمد للمحكمة الجزائية في مكة المكرمة، تعدي رئيسه عليه لم يقتصر على رميه بالحذاء فقط بل تطاول عليه بالسب، علما أن المدعي رفض الصلح في الجلسة الأولى.

وقال ريان محمد، إنه لجأ للمحكمة بعد فشل الشؤون القانونية بالفندق في إنصافه، مدعيا أنها عاقبته في شكواه ضد مديره بخصم يوم من راتبه، ولفت نظر على مخالفة أخرى ذكرها مديره في التحقيق الداخلي.

مديرة قسم التسويق في الفندق الذي يعمل فيه الخصمان، قالت إن الشؤون القانونية نظرت في الشكوى المرفوعة من ريان محمد، وحققت فيها، وبناء عليه أصدرت بحق الطرفين العقوبات المناسبة وانتهت في حينه، مشددةً على رفضها التام لأسلوب تعامل المدير مع الموظف.