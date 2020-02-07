أنشطة النجوم العرب على شبكات التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أنشطة اجتماعية بالجملة، كشفت عنها حسابات بعض النجوم العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي أطلت فيه هند صبري "حليقة الرأس"، أصاب الحزن قلب الفنانة سعاد عبد الله، فيما فضل آخرون الاكتفاء بنشر أنشطتهم الفنية، والتي تأرجحت بين الكشف عن جديدهم، والاحتفاء بما حققته أعمالهم الفنية، من نجاح لا يزال يتردد صداه.

"البيان" جالت بين حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخرجت منها بباقة متنوعة.

"إنجازات سيداتنا العربيات، تدعو للفخر، في كل الميادين والرياضية خاصة، والتي احتفلنا بانطلاقها في الشارقة .. ‏ شكراً قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على حضورك ودعمك اللامحدود لدورة الألعاب للأندية العربية"، تغريدة نشرها الفنان حسين الجسمي على حسابه في "انستغرام"، وذلك بعد مشاركته في حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تستضيفها الشارقة حالياً، وقدم الجسمي خلال الحفل، أغنية "نساء العرب"، وهي من كلمات الشاعر راشد شرار، وألحان فهد الجسمي، وكان الفنان حسين الجسمي، قد نشر ايضاً مقطعاً مصوراً من حفله، مرفقاً إياه بأبيات من الأغنية الجديدة والتي تقول (يا مجيدات العطا سيرن لفوق ... وحوّلن ذاك الغروب إلى شروق).

في حين، نشر الفنان والملحن الإماراتي عادل عبدالله، عبر "انستغرام" مقطعاً من أحدث أعماله الغنائية، التي حملت عنونا (غلبت)، وعلق عليها بالقول: "جديدي .. وهي من كلمات ربيع القلب، وألحاني وتوزيعي"، مشيراً إلى أن الأغنية متوفرة بنسخة كاملة على حسابه الرسمي في موقع "يوتيوب".

وفي الوقت الذي نشر فيه الفنان مرعي الحليان، مقاطع من مسرحيته الجديدة "موال حدادي"، وهي من تأليف الكاتب إسماعيل عبد الله وإخراج الحليان، والتي عرضت قبل يومين في مهرجان أوال المسرحي بالبحرين، ونالت إعجاب الجميع، نشر زميله الفنان أحمد الجسمي، صوراً من لقاء جمعه مع رئيس معرض الكتاب المكسيكي والوفد المرافق له، وكتب في تغريدته "التحضيرات النهائية لوضع الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية المصاحبة للمعرض حيث إن الشارقة ضيف الشرف لهذا العام".

معظم حسابات نجوم الدراما الخليجية، لم تخل من كلمات المواساة والعزاء التي تعرب عن وقوفهم إلى جانب الفنانة الكويتية سعاد عبد الله، والتي فجعت بخبر رحيل شقيقها عن الدنيا، بعد أن وافته المنية خلال تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اضطرت سعاد وشقيقتها الإعلامية أمل، إلى السفر إلى الولايات المتحدة، للمشاركة بمراسم دفن شقيقهما سالم عبد الله، طبقاً لوصيته بأن يدفن هناك.

يذكر أن سعاد كانت قد انتهت أخيراً من تصوير مسلسل "جنة هلي" الذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل.

الأنشطة الاجتماعية بدت هي الأكثر هيمنة على حسابات النجوم، وفي هذا السياق، نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي المشغولة حالياً بتصوير مسلسل "مليار ريال" في السعودية، مجموعة من الصور والمقاطع المصورة التي تجمعها مع زميلتها الفنانة إلهام الفضالة، حيث ترتبط معها بصداقة قوية، وعلقت هيا على الصور التي نشرتها على حسابها في "انستغرام"، بالقول: "لا مجاملات، ولا نفاق، هذه هي الصداقة بمعنى الكلمة".

زيارة الفنانة ماجدة الرومي إلى أبوظبي للمشاركة في ختام مهرجان أبو ظبي للموسيقى الكلاسيكية، لم تكن لتمضي من دون قيامها بأنشطة اجتماعية، ومن بينها زيارتها لكليات التقنية العليا في ابوظبي، حيث التقت الطالبات، في جلسة حوارية.

الرومي نشرت مجموعة من صور زيارتها على "انستغرام" وعلقت عليها بالقول: "الانسان يكبر وينجح بانسانيته"، وأضافت: "الجميع يتطلع بإعجاب للامارات ونموذجها الإنساني ومبادراتها الداعمة للوحدة العربية".

الرومي أكدت خلال الجلسة على حبها للغة والأدب العربي، كاشفة عن توجهها لإنجاز عمل أدبي يتمثل في كتاب توثق فيه ما عاشته من آلام الحرب في لبنان وكيف خُلق الفن من الحرب، مؤكدة أن السلام وسيادة الأوطان أهم ما يجب أن يحافظ عليه الإنسان.

أما الفنانة هند صبري، فقد سارت على خطى اللبنانية نادين نجيم، حيث قامت هند أخيراً بـ "حلق شعر رأسها" دعماً لمرضى السرطان، وهو ما كشفته مجموعة صور من كواليس مسلسل "حلاوة الدنيا" وظهرت فيها حليقة الرأس، نشرتها هند على "انستغرام"، وعلقت عليها بالقول: "مع ذكرى اليوم العالمي للسرطان، أتذكر "حلاوة الدنيا" الذي يعاد عرضه هذه الأيام، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان".

وتابعت: "أتمنى لكل من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان ان يكون قد انتصر عليه و أتمنى الشفاء بسلام لكل من لا يزال يكافح ضد السرطان".

يذكر أن نادين نجيم قامت هي الأخرى بـ "حلق شعر رأسها" للعام الثاني على التوالي، وكتبت على حسابها في "انستغرام": "شعري إذا راح بيرجع بس الأمل بالحياة إذا راح ما بيرجع". وأضافت: "السرطان ليس حُكماً بالإعدام، ومحاربو السرطان لا يُطلق عليهم مرضى بل هُم الشجعان الأقوياء. الإرادة نصف الدواء، والأمل أُولى خطوات الشفاء، الحياة تستحقكم لأنكم أبطالها الحقيقيون".

للمرة الأولى، يفتح الفنان السوري قصي خولي، قلبه، أمام وسائل الإعلام، ليكشف جانباً عن علاقته مع ابنه "العميد جونيور"، وذلك بحسب المقاطع المصورة التي نشرها على حسابه في "انستغرام"، والتي تمثل جانباً من اطلالته في برنامج "غداً أجمل" الذي تقدمه الإعلامية مهيرة عبد العزيز، وفيها كشف عن عمر ابنه الصغير، والبالغ من العمر عام ونصف العام، مبيناً في الوقت ذاته الأسباب التي دعته لاختيار هذا الاسم، إلا أنه استقر في النهاية على "العميد جونيور"، وهو نفس اسم والده "العميد"، مُتابعًا: "ربنا يحمي لي العميد.. الكبير والصغير".