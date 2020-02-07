بالفيديو.. الأمريكية كوخ تسجل رقماً قياسياً لأطول رحلة فضائية تقوم بها امرأة

المصدر: البيان الإلكتروني

عادت رائدة الفضاء الأمريكية كريستين كوخ إلى الأرض بسلام بعد تحقيقها رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية تقوم بها امرأة.

وأكملت كوخ 328 يوماً على متن المحطة الفضائية الدولية لتحطم الرقم السابق المسجل باسم الرائدة الأمريكية بيغي ويستون برصيد 289 يوماً، وفق "يورونيوز".

وقالت كوخ عقب هبوطها في كازخستان عبر رحلة عودة بمركبة الفضاء الروسية سايوز: إن السعادة تغمرها بتحقيق الرقم القياسي الجديد.

وأكملت كوخ خلال رحلتها 5,248 دورة حول مدار الأرض، وقطعت إجمالي مسافة 223 مليون كيلومتر وهو ما يعادل 291 رحلة من الأرض إلى القمر ذهاباً وإياباً.

كذلك كانت كوخ أول امرأة تسير في الفضاء لمدة سبع ساعات خلال إصلاحها لعطل بالمحطة الدولية في أكتوبر الماضي.

بالفيديو.. الأمريكية كوخ تسجل رقماً قياسياً لأطول رحلة فضائية تقوم بها امرأةhttps://t.co/ae1FD1ey6K#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IGvdpfrBIX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 6, 2020