مادونا تعرض على ميجان وهاري استئجار منزلها

المصدر: د ب أ

حثت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان دوقة ساسكيس على الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقالت مادونا /61 عاما/ في فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أمس الثلاثاء (التوقيت المحلي): "سأؤجر لكم منزلي في سنترال بارك ويست"، مضيفة أنه يتعين عليهما الانتقال إلى نيويورك وليس إلى كندا، التي وصفتها بالمملة.

وبعد ذلك، أشادت مادونا بمنزلها، قائلة: "به غرفتان للنوم وأفضل إطلالة على مانهاتن وشرفة رائعة".

يُذكر أن هاري وميجان أعلنا مؤخرا التخلي إلى حد كبير عن مهامهما الملكية والإقامة على نحو متناوب في كندا وبريطانيا. وحصد هاري وميجان الكثير من الانتقادات في بريطانيا بسبب اهتمامهما بحياتهما الخاصة أكثر من باقي أفراد العائلة الملكية.

